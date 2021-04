Reovee analüüs kinnitab: koroonaviirus taandub 

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on vaatamata viirusekoguse valdavale vähenemisele jäänud Ida-Virumaa suuremad linnad siiski veel kõrgemate näitude juurde. Samuti on viiruse hulk suur Tallinnas ja Viimsi-Muuga piirkonnas, Haapsalus, Pärnus, Tartus ja Võrumaal. Tensoni hinnangul on praegune näitaja võrreldav ikka veel veebruari alguse seisuga. „Arvestades praegust üsna kõrget uute nakatumiste taset, läheb suurema muutuse saabumiseni ikka veel aega,“ selgitas Tenson.