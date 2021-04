AstraZeneca vaktsiini vanusepiir langetatakse 50. eluaasta peale 

"Me arutasime, mis saab AstraZeneca vaktsiini vanusepiiriga ja immunoprofülaktika komisjon otsustas, et me langetame selle piiri 50 aasta peale. Astra Zeneca on nüüd soovitatud 50+ vanuses ja alla 50-aastastele jäävad pragu teised vaktsiinid," ütles ERR-ile komisjoni liige professor Irja Lutsar.