KAS ON PÕHJUST MURETSEDA: pärast veeniverest analüüsi andmist tekkis tohutu suur sinikas 

Muretseda pole põhjust, tegu on protseduuri tüsistusega, mitte haigusega. Pärast veenivere analüüsi on soovitus 5 minutit torkekohta üsna tugevalt kinni hoida ja kätt mitte palju liigutada. Veel paari tunni jooksul pärast protseduuri ei soovitata sama käega midagi rasket tõsta. Vahel juhtub, et need meetmed ei aita ja verevalum tekkib ikkagi.