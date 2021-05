Hea nõu TOITUMISTERAPEUT SELGITAB: need toiduained tekitavad rohkelt gaase! Liisi Seil , täna 05:00 Jaga: M

„Palun kirjeldage, millised toiduained tekitavad gaase? Olen 65aastane ja seedimine ei ole enam nii reibas kui vanasti. Muidugi tean, et hapukapsast ja õuna ei tasu süüa, aga puhitust on hakanud tekitama ka täiesti ootamatud asjad – näiteks banaan ja šokolaad. Kas on mingeid kuldreegleid, milliseid toiduaineid peaks sellise kalduvusega vältima?” kirjutab Tiiu lugeja.