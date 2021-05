HIRMULOOD JA MÜÜDID: neli olulist asja, mida peaksid teadma vaktsineerimisest  

Foto: Erki Pärnaku

Filippova sõnul on haigust vältida alati parem ja kergem kui see läbi põdeda. Vaktsineerimine on ka väga tõhus ja ohutu viis kaitsta nii lapsi kui ka täiskasvanuid ränkade tagajärgede eest.

„Vaktsineerimine aitab tõkestada haiguste levikut ning on eriti vajalik neile, keda mingil põhjusel ei saa vaktsineerida. Tõhus töö vaktsineerimisel on tekitanud aastatega olukorra, kus nii mõnigi ohtlik haigus on Eestist peaaegu kadunud. Kahjuks on see endaga kaasa toonud ka võltsturvatunde, justkui enam ei peagi midagi tegema. Kuid on fakt, et nakkushaigused on sama ohtlikud kui varem ning võimaluse tekkides toovad kaasa hulga ebameeldivaid tagajärgi,“ rõhutab Filippova.