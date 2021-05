MÜÜT VÕI TÕDE? Vaktsineeritu läheduses viibimine võib häirida naise menstruaaltsüklit 

Sotsiaalmeedias sadade tuhandete jälgijatega kontode poolt levitatud idee seisneb selles, et vaktsineeritud inimesed võivad levitada vaktsiinimaterjali, mõjutades ümbritsevaid inimesi, justkui näiteks kellegi kõrval suitsetades, vahendab The New York Times.

Sel kuul ütles Florida erakool töötajatele, et kui neid vaktsineeritakse, ei saa nad õpilastega suhelda, sest neil on vähemalt kolm tüdrukut häiritud menstruaaltsükliga peale vaktsineeritud inimesega koos olemist.

„See pole ju viiruse tükk ega tee asju, mida see viirus teeb – see on lihtsalt sama kujuga valk," ütles Michigani ülikooli nakkushaiguste epidemioloog Emily Martin. „Vaktsiini ühelt inimeselt teisele ülekandmine pole võimalik. See pole lihtsalt bioloogiliselt võimalik. "