PILT ON ÄHMANE? Need märgid näitavad, et nüüd on küll prille vaja! 

Kas on muid viise nägemise hoidmiseks? Jah, need on silmade võimlemine, silmatilgad, režiim, mis võimaldab silmadel lõõgastuda. Kõik need meetodid on vajalikud ja olulised, kuid kindlasti on vaja nägemist õigel ajal korrigeerida, kui selleks on vajadus.