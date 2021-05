KLAAS VEINI ENNE UND: kas teadsid, et võid olla juba alkoholi kuritarvitaja? 

Psühholoog soovitab alkoholiprobleemi endale ausalt tunnistada ja vajadusel abi otsida – nii on võimalik selle süvenemist vältida ja ravi on tulemuslikum.

Eesti ühiskonnas on alkoholi tarvitamine täiesti tavapärane, kuid Confido Sõltuvusravikeskuse psühholoogi Lauri Pihkva sõnul ei ole olemas sellist asja nagu ohutu alkoholitarvitamine. „Pigem tuleks seda nimetada madala riskiga tarvitamiseks ning valdav enamik inimesi kuulub just sinna gruppi. Samas on oluline mõista, et alkoholiga kaasnevad alati teatud riskid. Alkohol ei ole samasugune toiduaine nagu piim või mahl, see on ikkagi sõltuvusaine. Üleminek madala riskiga tarvitamise piirist järgmistele astmetele toimub millimeeterhaaval. Kui kuude ja aastate jooksul kogu aeg piiri natuke nihutada, siis inimene ei pruugi märgatagi, enne kui ta on juba kuritarvitaja,“ hoiatas Pihkva.

„Üldiselt kiputakse abi otsima pigem hilja – kui probleemid on kestnud juba paar aastat ja visa lootus, et asi iseenesest laheneb, hakkab kaduma," ütleb psühholoog Lauri Pihkva Foto: Erakogu

Risk sõltuvuse väljakujunemiseks ilmnebki näiteks siis, kui inimene kasutab alkoholi mingi emotsionaalse probleemi vaigistamiseks. „Levinud näide on olukord, kus inimesel on stress, mis teda õhtul üleval hoiab, ja selle lahenduseks võetakse pokaal või paar veini. Seda pole justkui palju, kuid ka väike kogus alkoholi mõjutab und. See aitab küll esialgu uinuda, kuid uni on ebakvaliteetne ning inimene on järgmisel päeval väsinud. Kõik probleemid, mis algselt stressi tekitasid, on siis veelgi võimendunud. Seega on õhtul vaja rutiini jälle korrata ja mõne aja pärast ei anna üks klaas enam soovitud efekti – kogused hakkavad suurenema. Kõrvalt vaadates jääb justkui mulje, et probleem on väsimuses ja kõrges stressitasemes, aga seda võimendab ja hoiab üleval just alkohol,“ kirjeldas Pihkva.

Foto: Pixabay

Sõltuvus tekib ka edukatel inimestel