HÜVA NÕU | Loodusterapeut annab nõu: kuidas vananemist aeglustada ja hoida nahk säravana? 

Vali leebest materjalist padjapüür



Meie nahk muutub vananedes õhemaks ja tundlikumaks ning see mõjutab omakorda kogu meie nahahooldust. Üks selline valik, mis võib nahka üllatavalt palju mõjutada, on Kivistiku sõnul padjapüüri materjal. Karedal padjapüüril magamine soodustab joonekeste moodustumist ning aitab kaasa kortsude süvenemisele. Õhukesele ja tundlikule nahale on siidist või satiinist padjapüür palju leebem.