NAISTELEHE TERVISENUPUD: vabatahtlik vähikindlustus ja abi immuunsüsteemi toetuseks 

Foto: Tiina Kõrtsini

Kevadise suurpuhastuse käigus on paslik rohusahtel üle vaadata ja aegunud ravimid ära visata. Benu proviisor Virge Sokk hoiatab, et pärast aegumistähtaega ei avalda ravimid enam soovitud toimet ja mõned võivad esile kutsuda lausa mürgistuse. Eriti hoolsalt jälgi silmatilkade ja laste köhasiirupite puhul, kui kaua need avatuna säilivad. Näiteks paljusid silmatilku tohib pärast avamist kasutada vaid ühe kuu jooksul.