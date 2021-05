Digiregistratuuris järjekorda pole, vaktsineerimisaegu on vabalt saada 

Aja saab broneerida www.digilugu.ee või riigi infotelefonil 1247.

Viimase 24 tunni jooksul (laupäeval kl 9 kuni pühapäeval kl 9) broneeriti 22 209 aega.

Tuleval nädalal on Eestisse oodata 43 290 doosi Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini, 8 400 doosi Moderna vaktsiini ja 7 540 doosi Jansseni vaktsiini.

Pühapäevahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud 434 398 inimest, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 225 352 inimesel. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud 40,3 protsenti, kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 65,3 protsenti.

„Viiruse levik on Eestis selges langustrendis ja enam kui 430 000 inimest on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse eest kaitstud,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Selleks, et vähendada viiruse uue laine riski peame säilitama valvsuse ja jätkama elanikkonna vaktsineerimisega kõigis maakondades. Mida enam on meie hulgas kaitsesüstitud inimesi, seda kiiremini saame naasta harjumuspärase elu juurde.“

Mai- ja juunikuu jooksul laekub piisavalt vaktsiini igale soovijale vähemalt esimese doosi võimaldamiseks. Kahedoosilise vaktsiini puhul tuleb maksimaalse kaitse saamiseks ja vaktsiinikuuri lõpetamiseks kindlasti teha ka teine vaktsiinidoos. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineeritakse ühe doosiga soovituslikult vähemalt kuus kuud pärast tervenemist.

Foto: Aldo Luud