Nädalavahetusel broneeris COVID-19 vaktsineerimiseks aja üle 30 000 inimese 

„Sellel nädalal saabuvad uute vaktsiinitarnete kinnitused ja hiljemalt nädala lõpus lisame taas suurema koguse vabu aegu juuni teise nädalasse ja sealt edasi,“ ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. „Hetkel tundub küll, et neil, kellel oli kõige suurem kiire, on aeg käes ja vaktsineerimiseks aja broneerimine saab jätkuda rahulikus tempos. Mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi kätte.“

Vaktsineerimiseks saab lisaks digiregistratuurile aja kinni panna ka riigi infotelefonil 1247, mis töötab 7 päeva nädalas kell 8.00-20.00. See võimalus on mõeldud eeskätt inimestele, kellel on raskusi interneti teel broneerimisega.