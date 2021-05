Terviseamet sai MMS-i vaidluses olulise kohtuvõidu 

Ettevõtte hinnangul turustasid nad sunniraha määramise hetkel ohutut toodet („mineraalne lahus MMS“), mis erines lahusest, mida nad müüsid ettekirjutuse saamise ajal („MMS mineraalne suuloputusvahend“). Kohus leidis, et toodete koostised on siiski identsed ning pakendite kujundus ja toodete nimetused on niivõrd sarnased, et keskmine tarbija peab neid tõenäoliselt samaks. Lisaks toodi välja asjaolu, et kaebaja ise informeeris sotsiaalmeedia kanalite kaudu tarbijaid, et tegemist on sama tootega.