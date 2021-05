Naistearst Gabor Szirko: sõeluuringul käimine peaks olema sama tavaline kui käte pesemine 

Enda regulaarne kontrollimine on väike ja olematu vaev võrreldes võimalike hooletusest tulenevate tagajärgedega. Miks on oluline regulaarselt sõeluuringutel käia just tervetel naistel, selgitavad Ida-Tallinna keskhaigla rinnakabineti naistearst Gabor Szirko ja tervisekassa esmatasandi teenuste peaspetsialist Made Bambus

Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast. Eestis käib sõeluuringutel paraku palju vähem inimesi – 2020. aastal käis rinnavähi sõeluuringul veidi alla 52% sihtrühmast.

Miks jõuab sõeluuringule nii vähe naisi?

Tervisekassa esmatasandi teenuste peaspetsialisti Made Bambuse sõnul on vähesel aktiivsusel mitu põhjust. Bambus toob näiteid kahest Eestis tehtud uuringust. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja tervisekassa koostöös tehtud uuringus otsiti põhjuseid, miks kõik naised ei käi rinnavähi sõeluuringus. „Oluline roll otsuse kujunemisel on tervisekäitumisel ehk millistel põhjustel on harjutud arsti poole pöörduma,“ toob Bambus välja.

Uuringust selgus, et arsti poole tavatsetakse pöörduda siis, kui tervis teeb muret. „Paljud naised võtavad terviseseisundi hindamisel arvesse tunnetuslikkust – usaldatakse oma keha, sest küll see märku annab, kui midagi on viga. Samuti seostatakse rinnavähi teket peamiselt pärilikkusega. Teadmine, et suguvõsas pole seda varem olnud, ja sisetunne, et minu kehaga on kõik korras, annab naisele enda hinnangul põhjuse sõeluuringul mitte käia,“ kirjeldab Bambus üht levinumat käitumismustrit.

Sage on ka arusaam, et kui mõne aasta eest käidi sõeluuringul või tervisekontrollis, siis on veel vara uuesti end kontrollima minna.