DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas tüütutest soolatüügastest lahti saada? 

No ei ole inimese kehal sellist kohta, mis oleks ekstra soolatüüka jaoks ette nähtud. Varba all tekitab see soolatüügas muidugi rohkem ebameeldivusi kui kuskil mujal. Apteegis on igasuguseid vahendeid tüütu moodustise eemaldamiseks, aga tuleb ka mõelda sellele, miks ta üldse tekib. Tavaliselt seal, kus on mingi krooniline nahapinna ärritus. Enamasti kitsaste, ebamugavate või valesti valitud jalatsite tõttu.