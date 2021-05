Euroopa Ravimiamet andis loa Pfizeri Covid-19 vaktsiini manustamiseks 12- kuni 15aastastele. Lutsar: Eestis võib see päevakorda kerkida alles sügisel 

„Meil ei ole praegu teismelistega väga kiiret. Riiklik fookus peaks ennekõike olema, et jääksid väga väheseks või kaoksid täiesti ära rasked haigused ja selle tulemusel tekkivad kõrval- ja jääknähud ehk nn pikk Covid. Lisaks, et väheneks ka suremus. Peame fookuse hoidma vaktsineerimisel siiski täiskasvanute peal,“ ütles Irja Lutsar ERR-ile.

EMA otsuse ajendiks oli Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) öeldu, et Euroopal on vaja vaktsineerimist kiirendada. WHO direktor Hans Kluge hoiatas, et pandeemia ei saa enne läbi, kui vähemalt 70% elanikkonnast on vaktsineeritud.