PSÜHHOLOOG SÕLTLASTEST: meil on palju toimivaid alkohoolikuid, kelle elu on joomise tõttu häiritud 

Eestis sureb igal aastal otseselt alkoholi tõttu üle 500 inimese, alkoholist kaudselt põhjustatud surmi on mitu korda rohkem. Teinekord aga ei tunne inimesed alkoholisõltuvust või ohtlikul tasemel tarvitamist äragi. „Kui inimesel on kahtlus, et tema alkoholi tarvitamise sagedus või kogused on kontrolli alt väljunud, soovitan teha AUDIT testi. See on internetis vabalt kättesaadav kümne küsimusega test, mis aitab alkoholitarvitamist objektiivselt hinnata,“ soovitab Confido Sõltuvusravikeskuse psühholoog Lauri Pihkva.

„Olen oma töös näinud üksjagu inimesi, kes ütlevad, et nad ei saa ju olla sõltuvuses, kuna nad ei joo iga päev või joovad ainult kvaliteetseid ja kalleid jooke,“ ütleb psühholoog Lauri Pihkva. Foto: Erakogu

Kui inimene tuvastab, et alkoholitarvitamine on kontrolli alt väljunud, tasub otsida abi sõltuvusnõustajalt. Loomulikult võib esmalt proovida ise joomist vähendada, kuid siis tuleb teha seda teadlikult. „Inimestele, kes üritavad alkoholisõltuvusest omal käel vabaneda, on suurim komistuskoht see, et keskendutakse ainult piiramisele. Paraku ei asendata alkoholi millegi tervislikuma ja vajalikumaga, mis tooks inimese ellu väärtust juurde. Näiteks kui inimene on harjunud nädalavahetusi alkoholivines veetma, vajab ta sellele tegevusele head asendust.“

Sõltuvusravi, mis on suunatud inimese motivatsiooni ja mõtteviisi muutmisele, aitab teha elustiilis pikaajalisi muutusi. „Ravi ei keskendu alkoholi tarvitamise keelamisele. Kaine elu peab muutuma omaette väärtuseks – kui seda ei juhtu, siis kannatab inimene justkui pidevat ilmaolekut. Kaine elu peaks olema parem, väärtuslikum, tervislikum – et inimesel oleks kainena parem olla kui pidevalt alkoholi tarvitades,“ selgitab psühholoog.

Foto: Pixabay

Lähedased ei saa alkohoolikut terveks ravida