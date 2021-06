Kooliõel läks kaks karjääripööret untsu: „Ma ei suutnud end õetööst lahti rebida.”   

„Ma olin vahepeal Tallinna Saksa Gümnaasiumist ära ja töötasin hoopis ühes tekstiilimüügiga tegelevas firmas. Mäletan, et lahkusin koolist jaanuarikuus. Aga kõik õpetajad jäid minuga edasi suhtlema, samuti kolleegid Tallinna Koolitervishoiust. Ja juba juuni lõpus leppisin kokku, et tulen uuest õppeaastast tagasi. Nii et ainult pool aastat suutsingi tervishoiust eemal olla. Vahel ongi inimesel vaja selleks, et ta oskaks midagi hinnata, sellest ilma jääda.“

„Ma olen aktiivne inimene ja tahan asju proovida. Kui ei proovi, ei saa teada, kas sobib või ei sobi. Pealegi ma õppisin palju uut. Näiteks arvutiprogramme – kõige suurema kogemuse arvutiga töötamisel sain just sel ajal, kui meie perefirmas töötasin. Mõlemad vahepealsed ametid andsid hea praktika inimestega suhtlemisel. Kõiki neid oskusi läheb vaja ka kooliõel.“

Praegu on Svetlana oma tööga nii rahul kui veel olla saab: „Mulle sobib koolis see, et ma saan oma tegevused suures osas ise planeerida. Veel meeldib mulle, et siin on palju teha – vastuvõtud, loengud, esmaabi andmine, tihti tuleb minna õue või klassiruumi. Liikumist on koolis palju, õhtuks saan ilusti 12 000 sammu täis,“ jutustab Svetlana.

„Kooliõe töö pole kunagi igav, koolis toimub kogu aeg midagi. Seda on mulle öelnud mitmed mu praktikandid – neile meeldib siin väga.“

Aina põnevam eriala

Neid, kes tahavad õeks õppida, usub Svetlana Lorvi-Talisainen jaguvat. „Meie eriala on muutunud populaarseks. Ainus asi, mis võib hirmutada, on Covid, inimesed nägid, kui hull võib olla töö tervishoiuvaldkonnas, suur nakkusoht pealekauba. Aga ma arvan, et need, kes õppima lähevad, ei kahetse,“ usub kooliõde. „Õde ei ole tervishoius enam lihtsalt arsti käsutäitja, praegu on õde eraldi spetsialist oma õiguste ja vastutusalaga. Meie amet on mitmekülgne, üha enam sisseastujaid teab seda. Ja et on tekkinud nii palju uusi kaasaegseid meditsiinikeskuseid, on ka praktika väga põnev.“