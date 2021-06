Suvised grillipeod saabumas? Nüüd on tarvis eriti tähelepanu pöörata maksa tervisele! 

Õnneks on mitmeid toiduaineid, milest on maksale abi. Kasulik on süüa kiudainerikkaid toite, nagu kaer ja tatar. Maksasõbralikud toiduained on pähklid ning aedviljad, eriti brokoli, oad, herned ja rohelised toorsalatid. Üllatuslikult on selgunud, et maksa võib toetada ka mõõdukas kohvijoomine; kindlasti on abiks roheline tee. Maksa töö hõlbustamiseks on oluline hoida oma seedetrakti sisu piisavalt „pehmena“, selle tõttu on hea juua piisavas koguses vett.