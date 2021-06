KES SATUB KOROONAGA HAIGLASSE? See seik on ühine pea kõikidele patsientidele 

USAs on täielikult vaktsineeritud pisut üle poole ehk 53 protsenti täiskasvanutest. Intensiivraviarstid rõhutavad, et väga oluline on teha vaktsineerimiskuur lõpuni.

USAs on tehtud üle 309 miljoni vaktsiinidoosi. Dr Todd Rice, Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuse intensiivravi osakonna juht mainib, et nende haiglasse on sattunud vähemalt 32 patsienti, kes on osaliselt vaktsineeritud – see tähendab, et nad on saanud ainult ühe doosi vaktsiini või on saanud ak teise doosi, kuid koroona eest kaitsvad antikehad polnud jõudnud veel tekkida.

Kuid valdav enamik viimaste kuude – mil vaktsiinid on olnud kättesaadavad – haiglapatsiente on olnud vaktsineerimata, ütles dr Rice.

On küll võimalik, et viirus murrab vaktsiinikaitsest läbi ja inimene nakatub koroonaviirusega, kuid seda juhtub erakordselt harva. Ja kui see ka juhtub, on väga ebatõenäoline, et inimene satub haiglasse, kinnitab üks veel seni avaldamata uuring.

Dr Rice on kohanud vaid selliseid vaktsineeritud, kuid haiglaravi vajavaid patsiente, kellel olid imuunsusprobleemid, st vaktsiinid ei tekitanud neil piisvat kaitset. Ühel sellistest patsientidest oli vähk, teine tarvitas reumaatilise haiguse tõttu immunosupressante.

Ka dr Lyn-Kew`l on olnud vaid paar rasket koroonahaiget, kes olid vaktsineeritud. Ka nemad tarvitasid immuunsust nõrgendavaid ravimeid.

USA haiguste tõrje ja kontrolli keskus soovitab kindlasti vaktsineerida ka neil, kes on koroonahaigust põdenud. Aga mõned on otsustanud loobuda vaktsineerimisest, kuna nad arvavad ise, et on koroonat põdenud – isegi kui nad pole lasknud end selle suhtes testida.