Teadusnõukoja liige: kolmanda laine suurus oleneb vaktsineeritute hulgast 

Kadastik selgitas, et praegu on tervest Eesti elanikonnast vaktsineeritud umbes 20 protsenti, läbipõdenuid on suurusjärgus 10-15 protsenti, kuid tõenäoliselt on neid rohkem, kuna kui perest üks on juba positiivse testi kätte saanud, siis teine ei lähe enam testima, vahendab ERR-i uudisteportaal.