NAISTELEHE TERVISENUPUD: enneta seedeprobleeme ja leia inspiratsiooni jooksmiseks 

Joo piisavalt, parim on puhas vesi. Alkohol pole soovitatav üheski vanuses, sest selle tarvitamine on kehale väga kurnav. Seedimist aitavad toetada paljud preparaadid, näiteks probiootikumid ja ensüümid, samuti piparmündikapslid. Seedehäirete korral on alati kasu ka liikumisest.

Pärast oma džässiklubi sulgemist otsustas Haruki Murakami pühenduda kirjutamisele ja hakkas end kirjatöö tarvis jooksmisega vormis hoidma. Nüüdseks on ta osalenud rohkem kui kahekümnel maratonil ja õppinud tänu uuele harrastusele omajagu inimesi tundma. Kuidas see kõik alguse sai, millised olid raskuspunktid ja kuidas see mõjutas vormi, saab teada tema raamatust „Millest ma räägin, kui ma räägin jooksmisest“. Samuti seda, kuidas jooksmine mõjutas tema igapäevaelu, sest nii imelik, kui see ka ei tundu – romaani kirjutamisel ja jooksmisel on üsna mitmeid ühisjooni. Igatahes on teos täis jooksmisega seonduvaid õppetunde, mida ei pea igaüks ise läbi tegema – mõnikord võib õppida ka teiste kogemustest.