IMELINE RAVIM, MIS PÄÄSTAB ELU: insuliin saab juba saja-aastaseks! 

Foto: Pixabay

1980ndatel võeti kasutusele sünteetiline iniminsuliin, mida oli võimalik toota väga puhtal kujul ja piiramatus koguses, kasutades selleks bakterirakke. Ühtlasi sai insuliinist esimene inimvalk, mis biotehnoloogia abil sünteesiti. Samal ajal hakati kasutama insuliinipumpasid ja pen-süstlaid. Nende abil said patsiendid insuliini annustada vastavalt vajadusele märkamatult ja täpses koguses. 1990ndatel töötati välja geneetiliselt modifitseeritud insuliini analoogid, et organismi loomulikku insuliinieritust tõhusamalt jäljendada.

Viimastel aastatel on müügile saabunud uue põlvkonna insuliinid, mis aitavad vähendada päevast ravikoormust. Annustamine on paindlikum, vere liiga madalat glükoosisisaldust on võimalik vältida ja kehakaalu tõusu risk on väiksem.