SÖÖ JA VARU TALVEKS: need Eesti marjad on imelised terviseturgutajad! 

Toitumisspetsialist, mitme tervisliku toidu ja hoidisteraamatu autor Aive Luigela nendib, et kõige parem oleks, kui saaksime marju ja puuvilju talveks värskelt säilitada. Õunte, pirnide, aga ka jõhvikatega on see ka võimalik. Paremuselt järgmine on sügavkülmutamine. Katsetada võib ka kuivatamist.