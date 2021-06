Karm prognoos: Eesti koroonavaktsineerimise tempo on Euroopa Liidu aeglasemaid, suve lõpu eesmärki ei täideta 

Euroopa Komisjoni eesmärk on suve lõpuks kaitsepookida 70% täisealistest elanikest. Väljaande Politico graafiku järgi on Eesti üks viiest Euroopa Liidu riigist, mis selle tähiseni praeguse tempo juures ei jõua.

Kui päevas manustatud dooside arv jääb samaks, on astronoomilise suve lõpuks ehk 22. septembriks Eestis vaktsineeritud vaid 63% täisealistest elanikest. Seatud tähiseni ei jõuaks veel kolm Ida-Euroopa riiki: Läti (47%), Rumeenia (35%) ja Bulgaaria (22%). Ka Sloveenia (67%) ei jõuaks tähiseni, ent praeguse tempo juures oleks Eestist kõrgema hõlmatuseni.

70% vaktsineerituse hõlmatuse jõudmiseks on rääkinud kogu aeg ka Eesti poliitikud, ent vaktsineerimistempo tõmbas alla jaaninädal - 23. juulil sai esimese vaktsiinidoosi vaid kolm inimest, 24. juulil 37 inimest.

Praegused prognoosid aga eeldavad, et vaktsineerimistempo ei tõuse ning päevas manustatud dooside arv jääb samaks. Siiski on lootust, et pärast jaaninädalat tehakse vaktsiinisüste rohkem ning hõlmatus kasvab.