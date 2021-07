SILMAARST SELGITAB: miks silmad kipitavad öösiti? 

„Mul on tihti unehäired, eriti sellisel närvilisel ajal nagu praegu. Ärkan öösel poole kolmest ja keerlen voodis paar tundi, enne kui uuesti uinun. Olen lugenud soovitusi, et targem oleks hoopis korraks üles tõusta ja näiteks midagi lugeda. Teeksin seda hea meelega, aga minu silmad keelduvad öösel töötamast. Ma ei taha lampigi põlema panna, raamatu lugemisest rääkimata – silmad lihtsalt kipitavad ja tõrguvad avanemast, samas kui aju ketrab igasuguseid mõtteid, kuni lõpuks jälle uinun. Kas see silmade kipitus on normaalne või peaksin muret tundma?“ küsib Tiiu lugeja.