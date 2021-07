PALJU VÕI VÄHE? Eestis on koroonaviirusega nakatunud 777 vaktsineeritut 

Eestis on kõige rohkem manustatud Pfizeri vaktsiini, mistõttu enim nakatunuid on just sellega kaitsepoogitute seas – 583 inimest ehk 0,17% kõigist vaktsineeritutest. Vaxzevria ehk AstraZenecaga vaktsineeritutest nakatus 142 inimest, mis moodustab 0,12% kõigist sellega kaitsepoogitutest. Jansseni vaktsiini saajatest on nakatunud 41 ehk 0,12%. Moderna vaktsiiniga süstitutest on nakatunud 11, mis on 0,02%.

Terviseameti päevastest ülevaadetest pole välja tulnud, et mõne konkreetse vaktsiiniga nakatumine oleks kõrgem. Samuti ei tule statistikast välja mõni vanusegrupp eraldi.

Märkimist väärib, et Eestis levib deltatüvi. Kasutusel olevad vaktsiinid ei pruugi olla selle tüve vastu nii efektiivsed.

Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel juhib tähelepanu, et terviseametil ei ole ülevaadet, kui palju vaktsineeritud inimestest on kokku puutunud mõne viirusekandjaga. Seepärast ei saa ka öelda, et arvutatud protsent näitaks, et vaktsiinid ei kaitse inimesi. „Üldjuhul on vaktsineeritud inimesel haiguse kulg siiski kergem,“ lisab ta.

Ta märgib, et ükski kasutavatest vaktsiinidest ei ole 100% efektiivne. Võrdluseks toob ta gripivaktsiinid. Nende efektiivsus ulatub 60 protsendini. „Koroonavaktsiinide puhul oleme justkui harjunud ideaalse kaitstusega, sest mRNA vaktsiinide efektiivsus ulatub isegi üle 90 protsendi. Unustatakse ära, et tegelikult annab ühiskonnas tugeva efekti ka palju madalam efektiivsus,“ räägib ta.

Covid-19 vaktsiinid kaitsevad inimest raske läbipõdemise eest, kuid ei hoia täielikult ära nakatumist ja viiruse edasiandmist teistele. Ka pärast vaktsineerimist võib inimene enese teadmata nakkuse saada ja seda levitada. „Vaktsineerimine on tõenäoliselt ainus reaalne lahendus koroonapandeemia lõpetamiseks ja normaalse elukorralduse juurde tagasi pöördumiseks,“ lisab Pruudel.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 8016 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 197 ehk 2,5% testide koguarvust. Uutest nakatunutest oli täielikult vaktsineeritud 16,8%.