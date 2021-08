VIDEO | Erikomisjon: vaktsineerimise eesmärki peab tõstma

Erikomisjon soovib Sotsiaalministeeriumilt saada järgmisel nädalal Paavo Nõgese töögrupi ettepanekutele tagasisidet, mida on võimalik kiiresti ellu viia ja mida mitte. „Me oleme vaktsineerimise teemadel teinud kevadest alates üksjagu istungeid, kuid kahetsusväärselt ei jää küsimusi vähemaks, vaid neid on juurde tulnud. Ilmsiks on tulnud suuremad vead, miks vaktsineerimine suvel soikus. Nimelt jäeti mais kuni juulini sisuliselt kõrvale perearstid, ei kaasatud piisavalt eratervishoiu asutusi ning tegevusel polnud süsteemset rakenduskava,“ rõhutas Reinsalu.

Komisjon tuvastas, et siiani puudub vaktsineerimise konkreetne rakenduskava ja pidas oluliseks, et see viivitusteta välja töötataks. Tegevuskavas peaksid olema konkreetsed vahe-eesmärgid sihtrühmade lõikes.

Samuti nõuab komisjon, et valitsus jätkaks regulaarsete antikehade ning reovee uuringutega. Komisjon pidas tähtsaks sedagi, et vaktsineerimise töögrupi tegevusse kaasataks ka omavalitsuste ja ettevõtjate esindajad.

Erikomisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul on oluline, et kuuldud ettepanekud jõuaksid komisjonist vakts