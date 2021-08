HAIGLAS ON ÜHA NOOREMAD! Soome arst: on ohtlik arvata, et noored ei põe raskelt koroonat 

5. augusti seisuga oli Soomes haiglas 94 inimest, kellest 15 on intensiivraviosakonnas. Haiglaravi vajavate patsientide arvu peetakse Soomes praegu mõõdukas, kuid järgmistel nädalatel kasvab see arv veelgi.

Tema sõnul on ka koroonapatsientide intensiivravivajadus nädalaga kahekordistunud. Samas on teada, et inimesed satuvad haiglasse üldiselt paar nädalat pärast nakatumist, mis tähendab, et Soome praeguste kõrgete nakatumismäärade tulemusi on haiglates näha hiljem.