KAS MÄRK KURJAST HAIGUSEST? Nendel juhtudel peaks peavaluga kindlasti arsti juurde minema

Kellel ei valutaks aeg-ajalt pea? Enamasti on peavalud suhteliselt kerged ja kaovad iseenesest või käsimüügiravimite, puhkuse või hea une abil. Aga kuidas on lood selliste valudega, mis on tugevad, esinevad sageli või mida käsimüügi valuvaigistid ei võta ära?