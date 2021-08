TÜ uuring: vaktsineerimine kaitseb haigestumise eest, kuid kaitsesüsti saanud inimene võib olla siiski viirusekandja 

Valimi nihke tõttu võimaldab nüüdne uuringuetapp teha usaldusväärseid järeldusi üksnes vaktsineeritud, mitte kogu täisealise elanikkonna kohta.

Seireuuringu juhuvalimi nihe on uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul tingitud tõsiasjast, et uuringukutsele vastasid enamasti vaktsineeritud inimesed.

„Meil on ametliku vaktsineerimisstatistikaga võrreldes valimis liiga vähe vaktsineerimata inimesi, samuti on alaesindatud need, kes on haiguse läbi põdenud. Sellise nihke tõttu ei saa me anda usaldusväärseid andmeid viiruse levimuse ja ka antikehade kohta täiskasvanute üldpopulatsioonis,“ tõdes Kalda. Tema sõnul on kitsaskoha ületamiseks kavas teha uuringumetoodikas muudatusi.

Vaktsineeritud viirusekandja on valdavalt haigustunnusteta

Seekordse uuringuetapi käigus testiti 2513 inimest, kellest 11 andsid positiivse koroonaproovi. Neist kaheksa olid viirusekandjad ning kolm haiguse läbi põdenud. Viirusekandjatest omakorda kuus olid vaktsineeritud ja kaks vaktsineerimata. Positiivse proovi andnud inimesed olid valdavalt ilma haigustunnusteta, vaid kahel neist olid väga kerged sümptomid.

Tulemused näitavad, et Eestis võib olla praegu viirusekandja iga 200. vaktsineeritud täisealine (0,5%). Viiruse levikule kogu täisealises elanikkonnas ei saa seekordse seireetapi põhjal täpset hinnangut anda, kuid arvestades tõsiasja, et vaktsineerimata inimesed nakatuvad kergemini, võib Kalda sõnul see näitaja olla nende seas suurem.

„Eesti igapäevaseid uusi nakatumisjuhtumeid arvestades on meie uuringus selgunud viirusekandjatest vaktsineeritud inimeste hulk üsna tagasihoidlik. Samuti on nende haigusnähud kas olematud või väga kerged. See kinnitab, et vaktsineerimine on suur leevendus meditsiinisüsteemile,“ selgitas Kalda. Seda, et deltatüvega seotud haigusjuhtudest hoiavad vaktsiinid ära 80–90%, nakatumisjuhtudest pisut vähem, on näidanud ka rahvusvahelised uuringud.