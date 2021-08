VAKTSIINIVASTASTE PÖÖRANE NÕUE: vereülekandeks kõlbab ainult vaktsineerimata doonori veri! 

Leidub inimesi, kes kardavad, et vereülekandega võib anda edasi ka koroonavaktsiini.

Pinged Covid-19 vastu vaktsineerimisega on siirdunud ootamatule areenile: elupäästvate vereülekanneteni, kirjutab WebMD. On inimesi, kes keelduvad vaktsineeritud doonorite verest, sest see olevat „saastunud“. Samuti kardetakse koroonat põdenud doonorite verd.