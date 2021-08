ELUOHTLIK VALGE KÄRBSESEEN: haiglasse on jõudnud juba mitu raske seenemürgistusega inimest

Kõige sagedamini aetakse valget kärbseseent segi metsšampinjonide, sirmikute ja kitsemampliga. Fotol on valge kärbseseen.

Põhja-Eestis on olnud juba viis rasket seenemürgistuse juhtumit, enim juhtumeid on põhjustanud valge kärbseseen. Praegu on Ida-Tallinna Keskhaiglas ravil kaks raske seenemürgistusega patsienti, kes pidasid korjatud seeni sirmikuteks.