Pfizeri koroonavaktsiin sai USA ravimiametilt täieliku heakskiidu 

Pfizeri kahedoosiline Comirnaty on esimene koroonavaktsiin, millel on USAs täielik kasutusluba, vahendas BBC News. Seda võib süstida 16aastastele ja vanematele. Vaktsiini võib endiselt erakorraliselt kasutada 12-15aastastel.

Paljud ameeriklased on jätkuvalt vaktsiinide suhtes kõhkleval seisukohal ja loodetakse, et täielik kasutusluba vähendab inimeste hirme. Ühtlasi tähendab see, et näiteks tööandjatel on turvalisema keskkonna huvides õigus töötajatelt vaktsineeritust nõuda.