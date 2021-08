Appi, mis putukas?! Mida teha, kui avastad: lapsel on täid? 

Kui vanemad avastavad lapse peast täid, tuleb kohe alustada ravi, aga kindlasti ka rahulikult ja lapsele arusaadavalt selgitada nii seda, mis on täi, kui ka seda, et neist on üsna lihtne vabaneda – ja nii see tõesti on," ütleb proviisor Jaan Jänes.

Vanast ajast jäänud arvamus, justkui tekiksid täid mustusest, ei pea vähimalgi määral paika, ütleb Jaan Jänes ja kinnitab, et täinakkuse võib saada ka piinlikku puhtust armastav inimene sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Ekslik on proviisori sõnul ka arvamus, et täid hüppavad, lendavad või et täisid levitavad koduloomad. „Peatäidega nakatumine toimub enamasti otseselt pea-pea kontaktil täitõve haigega, samuti teise inimese mütside, sallide, patsikummide, kammide ja harjade kaudu,“ ütleb ta. Sagedamini esineb täitõbe 3–11aastastel lastel.

Kuidas täinakkust ära tunda?

Proviisor märgib, et see, kui laps on hakanud väga sageli pead kratsima, on esimene tunnus, et tal võivad olla täid. Harilikult elutsevad täid kõrvade ümbruses ja kuklal, laps tunneb neis kohtades sügelust ja aina kratsib. „Kui seda märkate, tasub kohe lapse pea hoolikalt üle vaadata,“ õpetab proviisor. „Vaadake lapse pea üle, täisid näeb palja silmaga. Täiskasvanud täi on umbes seesamiseemne suurune.“

Alguses võib peas olla ainult paar täid, hiljem tekivad ka valged täimunad ehk tingud, mis on peanaha lähedal tugevasti juuksekarvale kleepunud. „Vahel peetakse neid ekslikult kõõmaks, kuid kõõm langeb pead raputades maha, aga tingud on juuksekarva küljes kinni,“ kirjeldab Jänes.

Ravi tuleb alustada kohe

Täinakkuse ilmsiks tulles on äärmiselt oluline alustada kohe ravi. Kui seni kasutati täitõve ravimiseks peamiselt neurotoksilisi ravimeid, mis halvasid täi närvisüsteemi nii, et täi hukkus, siis tänapäeval on kasutusel ohutu dimetikooni sisaldav täivastane vahend NYDA.