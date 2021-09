SUHTU ASJASSE TÕSISELT: veenilaiendid pole ainult iluviga! 

Veenilaiendid on enamasti päriliku iseloomuga ning ennetada on neid keeruline. „Kompressioonsukad, aktiivne eluviis ning pikka aega järjest istumise või seismise vältimine on kasulikud. Paraku ei enneta need veenilaiendite teket täielikult ning kõiki riskitegureid ei saagi vältida. Naised ei saa otsustada mitte lapsi saada lihtsalt selle pärast, et nende perekonnas on esinenud veenilaiendeid. On ka palju töökohti, mis eeldavad, et inimesed oleksid pikalt jalgadel – seda ei saa vältida. Seetõttu on oluline, et inimesed märkaksid sümptomeid varakult ja ei lükkaks ravi edasi, kuna varajases etapis on ravi lihtne ja riskid tervisele madalad,“ ütles Vilkevicius.