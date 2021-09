DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha – sünnimärk sügeleb ja mädaneb? 

Sünnimärk on healoomuline kasvaja, aga kui on oma rahuliku loomu minetanud, siis on paha lugu. Kui kaugele ta sellega jõudis – seda ei tea keegi. Nii et tasub kiirustada. Reegel on selline: kui sünnimärk hakkab kiirelt suurenema, muudab kuju, värvi, eritab mingit vedelikku – siis võimalik, et on muutumas pahaloomuliseks kasvajaks. Kui saab õigel ajal jaole, siis võib tervete kudede piires välja opereerida.