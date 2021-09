ARST VASTAB: kas koroonaproov võib tekitada ninaverejooksu? 

„Küsin sellist asja, kas koroonaproovide ninast võtmine on ikka ohutu? Eriti, kui seda peab tegema tihedalt, näiteks töö iseloomu tõttu – vahepeal, kui ma veel ei olnud vaktsineeritud, oli vaja igal hommikul enne klientide juurde minekut teha. Olen oma nina suhtes tundlik, see hakkab kergesti verd jooksma, ilmselt on veresooned nõrgad. Kardan, et pidev torkimine võib neid sooni kahjustada.“ kirjutab Tiiu lugeja.