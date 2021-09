TOITUMISTERAPEUT VASTAB: kas nätsu närimine annab kaloreid? 

Foto: Pixabay

„Kas nätsu närimine annab kaloreid? Olen lugenud, et ühest küljest on see närimine hea, sest tekitab sülge ja paneb seedemahlad tööle. Samas on mul aga tunne, et nätsu närimine teeb kõhu kiiremini tühjaks. Ja tüütu on seda näritud nätsu kuhugi poetada. Mida oleks hingeõhu värskendamiseks mõistlikum süüa? Need igasugused imemispastillid sisaldavad ju suhkrut.“ kirjutab Tiiu lugeja.