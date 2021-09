JAHE ILM SÜVENDAB NAHAMURESID: nii saad piinavaid hädasid kontrolli all hoida! 

Eestis kannatavad atoopilise dermatiidi ehk ekseemi käes arstide hinnangul 5–7 protsenti täiskasvanutest ja 15 protsenti lastest. Viimasel poolel sajandil on haigestumine neli korda kasvanud – maailmas ulatub ekseemihaigete arv koguni 10 protsendini elanikkonnast. Tavaliselt esineb seda haigust enim kõrgema elustandardiga maades ning linnaelanike hulgas, mis annab tunnistust väliskeskkonna olulisest mõjust haiguse avaldumisele. Ägenemis- ja paranemisperioodidega kulgev haigus avaldub sageli juba lapsepõlves ning selle tunnusteks on kuiv, sügelev, punetav ja lõhenev nahk. Ainus võimalus haigusega toime tulla, on õppida vaevustega koos elama ja raskesti talutavat kihelust leevendama.