Lõuna-Eesti haiglates on taas avatud osakonnad koroonahaigetele 

„Meil on väikene kool ja kooliõde täiskohaga ei ole. Ma toon näite: reedel oli üks nakatumisjuhtum ja siis ma pidin juhtumi lahendamise enda peale võtma. Kooliõde ei ole ja siis koolijuht korraldab juhendatud kiirtestimise, kommunikatsiooni ja teavitamise. See on ikkagi päris suur töö selle kõrvalt, milleks me tegelikult mõeldud oleme - et juhtida õppe- ja kasvatustööd. Nüüd peame me olema ka need inimesed, kes lahendavad koroonajuhtumeid koolis,“ sõnas Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits.