DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas sporditegemine hoiab ära insuldi? 

Kui lolluste asemel tervisespordiga tegeleda, siis see hoiab ära ka alkoholismi, kasiinosõltuvuse ja isegi suguhaigused. Ei usu, proovige järgi. Ei ole see soovitus ainult noortele – nii üht, teist kui kolmandat on ka kuuekümnendates rohkem kui piisavalt. Inimesed on võimekad. Eriti kui noorest peast sporti teinud.