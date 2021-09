Vaktsiin ajas tuntud seksuaalterapeudi tsükli sassi: „Nii hulle päevi pole mul kunagi olnud.“ 

Iltalehti kirjutab, et seksuaalterapeut Marja Kihlström tundis end nii nõrgana, ei julgenud paar päeva isegi ratta sadulasse istuda, sest kartis, et kukub. Tavaliselt kulgevad naise päevad kergelt – need on lühikesed ja korrapärased. Paar viimast menstruatsiooni on aga kulgenud teistmoodi – ta kannatas valude käes ja voolus oli nii tugev, et põhjustas peapööritust. Samuti läks tsükkel sassi.