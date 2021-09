ERITI HULLUD PÄEVAD! Kas vaktsineerimine võib anda naiste tsüklile ränga hoobi? 

Omavahelistes vestlustes kurdavad nii mõnedki naised, kuidas pärast vaktsineerimist on kulgenud päevad raskemalt, need on hilinenud või ilmunud hoopis varem. Eestiski tuntud seksuaalterapeut Marja Kihlström on üks vähestest, kes on delikaatsest teemast ka avalikult rääkinud.