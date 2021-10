VIDEO | Terviseamet: haiglates on varsti 500 koroonapatsienti, novembri alguses tekib vajadus täiendavateks voodikohtadeks

Nakatumiskordaja on praegu 1,2, viimase nädala keskmine nakatunute arv oli 999. Hanna Sepa sõnul on väga kõrgele riskitasemele jõudmine vaid päevade küsimus. Kõrgeima haigestumisega piirkonnad on Pärnumaa ja Lõuna-Eesti piirkonnad. Olulist nakatumise kasvu on märgata ka Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Enim haigestunuid on 10-14aastaste ja tööealiste hulgas. Iga viies nakatunu sai viiruse koolist. Muret tekitab, et 65-69aastaste hulgas oli kõrgeim haigestunute juurdekasv. Eelmise nädala lõpu seisuga oli jälgimisel 106 koolikollet, millega oli seotud 1391 nakatunut. Hoolekandeasutuste koldeid oli 21. Eesti epidemioloogiline olukord on järjest halvenemas, mis mõjutab oluliselt arstiabi kättesaadavust. Sepp soovitab vaktsineerida esimesel võimalusel. Vanemaealistel ja hoolekandeasutuste klientidel, kel on vaktsineerimisest möödas juba üle poole aasta, võib olla immuunsus nõrgenenud sel määral, et sügisel tuleks teha kolmas vaktsiinidoos.

Küsiti vaktsineerimistempo aeglustumise kohta olukorras, kus nakatumine kasvab. Hõlmatuse tõstmiseks tõhustatakse kommunikatsiooni ja rakendatakse piiranguid, mis julgustavad vaktsineerima. Sepp loodab, et arusaam, et plaaniline ravi on üha enam häiritud, motiveerib inimesi vaktsineerima. Lasnamäe elanikele on saadetud eraldi teavitus vaktsineerimise vajalikkusest.