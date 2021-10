Reoveeuuring: koroonaviiruse koguse kiireim kasv on Ida-Virumaal

Foto: Stanislav Moškov

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad, et viirusekoguse kasv jätkub üle Eesti. Kõige enam on nädalaga viirust lisandunud Ida-Virumaa reovette. Valdavalt on viirusekogus üle Eesti kas suur või väga suur.