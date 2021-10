Kuigi Eiche on herilasehammustuse tõttu varem ka haiglasse sattunud, ei oska ta öelda, kas ta on allergiline mesilastele-herilastele. Ta arvab, et ju see sõltub herilasest, kes sutsaka ära paneb, või ka nõelamise kohast. „Ma olen vahepeal mitu korda nõelata saanud, aga pole midagi olnud – pole läinud paiste ega midagi.“ Allergiarohtusid ta kogu aeg kaasas ei kanna.