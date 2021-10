Tartu arstid: me ei soovi ennast leida olukorrast, kus peame jätma abita ka erakorralist ravi vajavaid patsiente 

Avaldame pöördumise täismahus.

Pöördume kogu Eesti avalikkuse poole, et aitaksite oma valikutega vähendada koroonakriisist tingitud haiglakoormust.

Arstide, õdede ja kogu tugipersonali töökoormus on kõrgeim haigla ajaloos. Kliinikumis on kaotatud seadustest tulenevad piirangud ületunnitöö tegemisel. Igapäevaseks on muutunud palved töötajatele valveringide täitmiseks väljaspool tavapärast töögraafikut. Mitmed abivalmid kolleegid on pidanud töölt kõrvale jääma, sest nende endi tervis on pingele järele andnud. Tartu Ülikooli Kliinikumi personal on töötanud inimvõimete piiril kahe viimase aasta jooksul. Nüüdseks on selge, et nii edasi ei saa. Olemasoleva tööjõuga ei ole võimalik rohkemat pakkuda.

Me ei soovi ennast leida olukorrast, kus peame jätma abita ka erakorralist ravi vajavaid patsiente. Tervishoiusüsteemi kokku kukkumise vältimiseks on tarvilik senisest märksa laiem vaktsineerimistase. Selleks tuleb tõhustada piiranguid vaktsineerimata inimestele ning kontrollida neist kinnipidamist. Uuringud näitavad ühemõtteliselt, et vaktsineerimine on tõhus meetod viiruse ohjamiseks selliselt, et haiglatel on võimalik pakkuda igakülgset raviteenust.

Ravitegevuses anname endast endiselt kõik, kuid antud olukorras ei ole see enam piisav. Otsused tekkinud olukorra ohjamiseks tuleb teha viivitamatult, kuna seis haiglates halveneb iga tunniga.