KAS NEELATA KOOS VEE VÕI TOIDUGA? Vitamiine ja mineraale peab võtma nii, et need saaksid ka organismi imenduda! 

Vitamiinid on asendamatud mikrotoitained. Need ei anna energiat, kuid on eluliselt tähtsad organismi normaalseks tööks ja tervise hoidmiseks. Sama olulised on tervise seisukohalt mineraalained, mis on luustiku, kehavedelike ja ensüümide koostisosadeks ning aitavad edastada närviimpulsse. Inimese organism vajab toimimiseks väga palju erinevaid mineraalaineid ja vitamiine.