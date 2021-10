SOOME LEHT: vaktsineerimata hooldaja levitatud koroonanakkus põhjustas patsiendi surma

Piirkonna sotsiaal- ja tervishoiuteenuste peaarst Juha Jaatinen ütleb, et seadus ei luba tal juhtumit kommenteerida, ta ei saa teavet konkreetse patsiendi kohta ei kinnitada ega ümber lükata. Tema sõnul on vaktsineerimata hooldajad üksikjuhtumid, kuid töö- ja patsiendiohutust silmas pidades on tegemist siiski märkimisväärse probleemiga.

Vaktsiin ei ole veel kohustuslik

Soome terviseameti juht Markku Tervahauta on nõudnud hooldajatele kohustuslikku vakstineerimist koroona vastu, kuid ametiliidud on olnud sellele vastu.